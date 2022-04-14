Shytoshi Kusama (SHY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shytoshi Kusama (SHY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shytoshi Kusama (SHY) Informasjon A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Offisiell nettside: https://shycoincto.com/ Kjøp SHY nå!

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 1.07M
Total forsyning: $ 499.87M
Sirkulerende forsyning: $ 499.87M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.07M
All-time high: $ 0.01461608
All-Time Low: $ 0.00164504
Nåværende pris: $ 0.00213722

Shytoshi Kusama (SHY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shytoshi Kusama (SHY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHYs tokenomics, kan du utforske SHY tokenets livepris!

