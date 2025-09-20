Shytoshi Kusama (SHY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00235218 24 timer lav $ 0.00258138 24 timer høy All Time High $ 0.01461608 Laveste pris $ 0.00164504 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -8.71% Prisendring (7D) +10.31%

Shytoshi Kusama (SHY) sanntidsprisen er $0.00235635. I løpet av de siste 24 timene har SHY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00235218 og et toppnivå på $ 0.00258138, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHY er $ 0.01461608, mens den rekordlave prisen er $ 0.00164504.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHY endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -8.71% over 24 timer og +10.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shytoshi Kusama (SHY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.18M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.18M Opplagsforsyning 499.87M Total forsyning 499,870,618.066384

Nåværende markedsverdi på Shytoshi Kusama er $ 1.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHY er 499.87M, med en total tilgang på 499870618.066384. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.18M.