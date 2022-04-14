SHUI CFX (SCFX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SHUI CFX (SCFX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SHUI CFX (SCFX) Informasjon SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up. Offisiell nettside: https://www.shui.finance/ Teknisk dokument: https://shui-1.gitbook.io/shui/ Kjøp SCFX nå!

SHUI CFX (SCFX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SHUI CFX (SCFX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M Total forsyning: $ 33.63M $ 33.63M $ 33.63M Sirkulerende forsyning: $ 33.63M $ 33.63M $ 33.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M All-time high: $ 0.549073 $ 0.549073 $ 0.549073 All-Time Low: $ 0.070333 $ 0.070333 $ 0.070333 Nåværende pris: $ 0.20969 $ 0.20969 $ 0.20969 Lær mer om SHUI CFX (SCFX) pris

SHUI CFX (SCFX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SHUI CFX (SCFX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCFX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCFX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCFXs tokenomics, kan du utforske SCFX tokenets livepris!

SCFX prisforutsigelse Vil du vite hvor SCFX kan være på vei? Vår SCFX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCFX tokenets prisforutsigelse nå!

