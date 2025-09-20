Dagens SHUI CFX livepris er 0.20969 USD. Spor prisoppdateringer for SCFX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCFX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SHUI CFX livepris er 0.20969 USD. Spor prisoppdateringer for SCFX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCFX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SCFX

SCFX Prisinformasjon

SCFX teknisk dokument

SCFX Offisiell nettside

SCFX tokenomics

SCFX Prisprognose

SHUI CFX Logo

SHUI CFX Pris (SCFX)

Ikke oppført

1 SCFX til USD livepris:

$0.20969
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SHUI CFX (SCFX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:51:37 (UTC+8)

SHUI CFX (SCFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.549073
$ 0.070333
--

--

-1.94%

-1.94%

SHUI CFX (SCFX) sanntidsprisen er $0.20969. I løpet av de siste 24 timene har SCFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCFX er $ 0.549073, mens den rekordlave prisen er $ 0.070333.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCFX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SHUI CFX (SCFX) Markedsinformasjon

$ 7.05M
--
$ 7.05M
33.63M
33,632,486.53759135
Nåværende markedsverdi på SHUI CFX er $ 7.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCFX er 33.63M, med en total tilgang på 33632486.53759135. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.05M.

SHUI CFX (SCFX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SHUI CFX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SHUI CFX til USD ble $ +0.0055412260.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SHUI CFX til USD ble $ -0.0334875978.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SHUI CFX til USD ble $ +0.13327323441963477.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0055412260+2.64%
60 dager$ -0.0334875978-15.97%
90 dager$ +0.13327323441963477+174.40%

Hva er SHUI CFX (SCFX)

SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.

SHUI CFX (SCFX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

SHUI CFX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SHUI CFX (SCFX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SHUI CFX (SCFX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SHUI CFX.

Sjekk SHUI CFXprisprognosen nå!

SCFX til lokale valutaer

SHUI CFX (SCFX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SHUI CFX (SCFX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCFX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SHUI CFX (SCFX)

Hvor mye er SHUI CFX (SCFX) verdt i dag?
Live SCFX prisen i USD er 0.20969 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCFX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCFX til USD er $ 0.20969. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SHUI CFX?
Markedsverdien for SCFX er $ 7.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCFX?
Den sirkulerende forsyningen av SCFX er 33.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCFX ?
SCFX oppnådde en ATH-pris på 0.549073 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCFX?
SCFX så en ATL-pris på 0.070333 USD.
Hva er handelsvolumet til SCFX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCFX er -- USD.
Vil SCFX gå høyere i år?
SCFX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCFX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:51:37 (UTC+8)

SHUI CFX (SCFX) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.