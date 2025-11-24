Shroomy pris i dag

Sanntids Shroomy (SHROOMY) pris i dag er $ 0.00004473, med en 2.82% endring de siste 24 timene. Nåværende SHROOMY til USD konverteringssats er $ 0.00004473 per SHROOMY.

Shroomy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 41,510, med en sirkulerende forsyning på 927.91M SHROOMY. I løpet av de siste 24 timene SHROOMY har den blitt handlet mellom $ 0.00004319(laveste) og $ 0.00004515 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00580516, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004267.

Kortsiktig har SHROOMY beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -98.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Shroomy (SHROOMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.51K$ 41.51K $ 41.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.51K$ 41.51K $ 41.51K Opplagsforsyning 927.91M 927.91M 927.91M Total forsyning 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

