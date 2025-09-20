Shroom (SHROOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04115127$ 0.04115127 $ 0.04115127 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.79% Prisendring (1D) -3.04% Prisendring (7D) -2.21% Prisendring (7D) -2.21%

Shroom (SHROOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHROOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHROOM er $ 0.04115127, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHROOM endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -2.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shroom (SHROOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 609.01K$ 609.01K $ 609.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 609.01K$ 609.01K $ 609.01K Opplagsforsyning 1.42B 1.42B 1.42B Total forsyning 1,420,689,979.0 1,420,689,979.0 1,420,689,979.0

Nåværende markedsverdi på Shroom er $ 609.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHROOM er 1.42B, med en total tilgang på 1420689979.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 609.01K.