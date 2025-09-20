ShredN (SHRED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00222248 24 timer høy $ 0.00234599 All Time High $ 14.31 Laveste pris $ 0.00203266 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -2.76% Prisendring (7D) -6.48%

ShredN (SHRED) sanntidsprisen er $0.00222306. I løpet av de siste 24 timene har SHRED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00222248 og et toppnivå på $ 0.00234599, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHRED er $ 14.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.00203266.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHRED endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -6.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ShredN (SHRED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 222.31K Opplagsforsyning 10.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ShredN er $ 22.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHRED er 10.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 222.31K.