Shr00m (SHR00M) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shr00m (SHR00M), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shr00m (SHR00M) Informasjon Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m’s story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike. Offisiell nettside: https://shr00m.io Kjøp SHR00M nå!

Shr00m (SHR00M) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shr00m (SHR00M), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.64K $ 16.64K $ 16.64K Total forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Sirkulerende forsyning: $ 992.44M $ 992.44M $ 992.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.76K $ 16.76K $ 16.76K All-time high: $ 0.00310101 $ 0.00310101 $ 0.00310101 All-Time Low: $ 0.00000837 $ 0.00000837 $ 0.00000837 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shr00m (SHR00M) pris

Shr00m (SHR00M) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shr00m (SHR00M) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHR00M tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHR00M tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHR00Ms tokenomics, kan du utforske SHR00M tokenets livepris!

SHR00M prisforutsigelse Vil du vite hvor SHR00M kan være på vei? Vår SHR00M prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHR00M tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!