Shr00m (SHR00M) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00310101$ 0.00310101 $ 0.00310101 Laveste pris $ 0.00000837$ 0.00000837 $ 0.00000837 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.71% Prisendring (7D) +0.71%

Shr00m (SHR00M) sanntidsprisen er $0.0000172. I løpet av de siste 24 timene har SHR00M blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHR00M er $ 0.00310101, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000837.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHR00M endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shr00m (SHR00M) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K Opplagsforsyning 992.44M 992.44M 992.44M Total forsyning 999,749,915.725657 999,749,915.725657 999,749,915.725657

Nåværende markedsverdi på Shr00m er $ 17.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHR00M er 992.44M, med en total tilgang på 999749915.725657. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.19K.