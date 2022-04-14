Shork (SHORK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shork (SHORK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shork (SHORK) Informasjon Ride the Wave What is Shork? Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity. Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential! zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute Offisiell nettside: https://www.shork.click/ Kjøp SHORK nå!

Shork (SHORK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shork (SHORK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.59K $ 14.59K $ 14.59K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.59K $ 14.59K $ 14.59K All-time high: $ 0.00199505 $ 0.00199505 $ 0.00199505 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shork (SHORK) pris

Shork (SHORK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shork (SHORK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHORK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHORK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHORKs tokenomics, kan du utforske SHORK tokenets livepris!

SHORK prisforutsigelse Vil du vite hvor SHORK kan være på vei? Vår SHORK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHORK tokenets prisforutsigelse nå!

