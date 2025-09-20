Dagens Shork livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHORK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHORK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shork livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHORK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHORK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shork Pris (SHORK)

Ikke oppført

1 SHORK til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Shork (SHORK) Live prisdiagram
Shork (SHORK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199505
$ 0.00199505$ 0.00199505

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.58%

+9.58%

Shork (SHORK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHORK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHORK er $ 0.00199505, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHORK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shork (SHORK) Markedsinformasjon

$ 14.59K
$ 14.59K$ 14.59K

--
----

$ 14.59K
$ 14.59K$ 14.59K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shork er $ 14.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHORK er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.59K.

Shork (SHORK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shork til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shork til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shork til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shork til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+2.89%
60 dager$ 0-3.64%
90 dager$ 0--

Hva er Shork (SHORK)

Ride the Wave What is Shork? Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity. Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential! zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Shork (SHORK) Ressurs

Offisiell nettside

Shork Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shork (SHORK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shork (SHORK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shork.

Sjekk Shorkprisprognosen nå!

SHORK til lokale valutaer

Shork (SHORK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shork (SHORK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHORK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shork (SHORK)

Hvor mye er Shork (SHORK) verdt i dag?
Live SHORK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHORK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHORK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shork?
Markedsverdien for SHORK er $ 14.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHORK?
Den sirkulerende forsyningen av SHORK er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHORK ?
SHORK oppnådde en ATH-pris på 0.00199505 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHORK?
SHORK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHORK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHORK er -- USD.
Vil SHORK gå høyere i år?
SHORK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHORK prisprognosen for en mer grundig analyse.
