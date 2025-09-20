Shork (SHORK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00199505$ 0.00199505 $ 0.00199505 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.58% Prisendring (7D) +9.58%

Shork (SHORK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHORK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHORK er $ 0.00199505, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHORK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shork (SHORK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shork er $ 14.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHORK er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.59K.