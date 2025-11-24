Shong Inu pris i dag

Sanntids Shong Inu (SHONG) pris i dag er $ 0.00002404, med en 0.43% endring de siste 24 timene. Nåværende SHONG til USD konverteringssats er $ 0.00002404 per SHONG.

Shong Inu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 24,035, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SHONG. I løpet av de siste 24 timene SHONG har den blitt handlet mellom $ 0.0000238(laveste) og $ 0.00002414 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00153521, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000166.

Kortsiktig har SHONG beveget seg +0.32% i løpet av den siste timen og -7.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Shong Inu (SHONG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.04K$ 24.04K $ 24.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.04K$ 24.04K $ 24.04K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

