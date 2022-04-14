SHITCOIN (SHITCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SHITCOIN (SHITCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SHITCOIN (SHITCOIN) Informasjon Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website . Offisiell nettside: https://shitcoin.party/ Kjøp SHITCOIN nå!

SHITCOIN (SHITCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SHITCOIN (SHITCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 202.18K $ 202.18K $ 202.18K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 202.18K $ 202.18K $ 202.18K All-time high: $ 0.0053713 $ 0.0053713 $ 0.0053713 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002022 $ 0.0002022 $ 0.0002022 Lær mer om SHITCOIN (SHITCOIN) pris

SHITCOIN (SHITCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SHITCOIN (SHITCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHITCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHITCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHITCOINs tokenomics, kan du utforske SHITCOIN tokenets livepris!

