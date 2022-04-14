Shitcoin on TON (SHIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shitcoin on TON (SHIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shitcoin on TON (SHIT) Informasjon Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose. Offisiell nettside: https://tonshitcoin.xyz/ Teknisk dokument: https://tonshitcoin.xyz/

Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shitcoin on TON (SHIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.66K $ 64.66K $ 64.66K Total forsyning: $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M Sirkulerende forsyning: $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.66K $ 64.66K $ 64.66K All-time high: $ 0.052987 $ 0.052987 $ 0.052987 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00089463 $ 0.00089463 $ 0.00089463 Lær mer om Shitcoin on TON (SHIT) pris

Shitcoin on TON (SHIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shitcoin on TON (SHIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHITs tokenomics, kan du utforske SHIT tokenets livepris!

SHIT prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIT kan være på vei? Vår SHIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIT tokenets prisforutsigelse nå!

