Shitcoin on TON (SHIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00097456 $ 0.00097456 $ 0.00097456 24 timer lav $ 0.00100883 $ 0.00100883 $ 0.00100883 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00097456$ 0.00097456 $ 0.00097456 24 timer høy $ 0.00100883$ 0.00100883 $ 0.00100883 All Time High $ 0.052987$ 0.052987 $ 0.052987 Laveste pris $ 0.00050426$ 0.00050426 $ 0.00050426 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -2.96% Prisendring (7D) -4.62% Prisendring (7D) -4.62%

Shitcoin on TON (SHIT) sanntidsprisen er $0.00097647. I løpet av de siste 24 timene har SHIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00097456 og et toppnivå på $ 0.00100883, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIT er $ 0.052987, mens den rekordlave prisen er $ 0.00050426.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIT endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -2.96% over 24 timer og -4.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shitcoin on TON (SHIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.59K$ 70.59K $ 70.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.59K$ 70.59K $ 70.59K Opplagsforsyning 72.30M 72.30M 72.30M Total forsyning 72,300,000.0 72,300,000.0 72,300,000.0

Nåværende markedsverdi på Shitcoin on TON er $ 70.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIT er 72.30M, med en total tilgang på 72300000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.59K.