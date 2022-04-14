Shitcats (SHATS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shitcats (SHATS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shitcats (SHATS) Informasjon ShitCats is a community-driven blockchain project that combines creativity, fun, and innovation. At its core, we aim to create an ecosystem where users can interact through our memecoin $SHATS, participate in engaging activities like NFT collections, and compete in our Play-to-Earn game, Meow Arena By Shitcats. It's more than just a project—it's a movement powered by its community, offering opportunities for financial growth, gaming, and collaboration. Offisiell nettside: https://shitcats.wtf/ Kjøp SHATS nå!

Shitcats (SHATS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shitcats (SHATS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 161.37K $ 161.37K $ 161.37K Total forsyning: $ 397.17T $ 397.17T $ 397.17T Sirkulerende forsyning: $ 256.32T $ 256.32T $ 256.32T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 250.04K $ 250.04K $ 250.04K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shitcats (SHATS) pris

Shitcats (SHATS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shitcats (SHATS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHATS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHATS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHATSs tokenomics, kan du utforske SHATS tokenets livepris!

SHATS prisforutsigelse Vil du vite hvor SHATS kan være på vei? Vår SHATS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHATS tokenets prisforutsigelse nå!

