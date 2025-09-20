Shitcats (SHATS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -1.80% Prisendring (1D) -4.94% Prisendring (7D) -13.29%

Shitcats (SHATS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHATS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHATS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHATS endret seg med -1.80% i løpet av den siste timen, -4.94% over 24 timer og -13.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shitcats (SHATS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 159.10K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 246.52K Opplagsforsyning 256.36T Total forsyning 397,202,648,717,276.8

Nåværende markedsverdi på Shitcats er $ 159.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHATS er 256.36T, med en total tilgang på 397202648717276.8. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.52K.