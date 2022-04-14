Shiryo (SHIRYO-INU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shiryo (SHIRYO-INU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shiryo (SHIRYO-INU) Informasjon Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki! Offisiell nettside: https://shiryoinu.com/ Kjøp SHIRYO-INU nå!

Shiryo (SHIRYO-INU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shiryo (SHIRYO-INU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 195.54K $ 195.54K $ 195.54K Total forsyning: $ 980,192.00T $ 980,192.00T $ 980,192.00T Sirkulerende forsyning: $ 924,404.97T $ 924,404.97T $ 924,404.97T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 207.34K $ 207.34K $ 207.34K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shiryo (SHIRYO-INU) pris

Shiryo (SHIRYO-INU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shiryo (SHIRYO-INU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIRYO-INU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIRYO-INU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIRYO-INUs tokenomics, kan du utforske SHIRYO-INU tokenets livepris!

