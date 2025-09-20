Dagens Shinji livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHNJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHNJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shinji livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHNJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHNJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shinji Logo

Shinji Pris (SHNJ)

Ikke oppført

1 SHNJ til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Shinji (SHNJ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:20:21 (UTC+8)

Shinji (SHNJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Shinji (SHNJ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHNJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHNJ er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHNJ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shinji (SHNJ) Markedsinformasjon

$ 9.23K
$ 9.23K$ 9.23K

--
----

$ 9.23K
$ 9.23K$ 9.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shinji er $ 9.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHNJ er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.23K.

Shinji (SHNJ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shinji til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shinji til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shinji til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shinji til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+0.36%
60 dager$ 0+20.81%
90 dager$ 0--

Hva er Shinji (SHNJ)

Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies. $SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Shinji (SHNJ) Ressurs

Offisiell nettside

Shinji Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shinji (SHNJ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shinji (SHNJ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shinji.

Sjekk Shinjiprisprognosen nå!

SHNJ til lokale valutaer

Shinji (SHNJ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shinji (SHNJ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHNJ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shinji (SHNJ)

Hvor mye er Shinji (SHNJ) verdt i dag?
Live SHNJ prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHNJ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHNJ til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shinji?
Markedsverdien for SHNJ er $ 9.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHNJ?
Den sirkulerende forsyningen av SHNJ er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHNJ ?
SHNJ oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHNJ?
SHNJ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHNJ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHNJ er -- USD.
Vil SHNJ gå høyere i år?
SHNJ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHNJ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:20:21 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.