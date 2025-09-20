Dagens Shikoku livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shikoku livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SHIK

SHIK Prisinformasjon

SHIK Offisiell nettside

SHIK tokenomics

SHIK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Shikoku Logo

Shikoku Pris (SHIK)

Ikke oppført

1 SHIK til USD livepris:

--
----
-1.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Shikoku (SHIK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:10:36 (UTC+8)

Shikoku (SHIK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-1.73%

-6.92%

-6.92%

Shikoku (SHIK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIK endret seg med +0.75% i løpet av den siste timen, -1.73% over 24 timer og -6.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shikoku (SHIK) Markedsinformasjon

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

945.92T
945.92T 945.92T

945,922,761,620,941.6
945,922,761,620,941.6 945,922,761,620,941.6

Nåværende markedsverdi på Shikoku er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIK er 945.92T, med en total tilgang på 945922761620941.6. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.

Shikoku (SHIK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shikoku til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shikoku til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shikoku til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shikoku til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.73%
30 dager$ 0-2.52%
60 dager$ 0+12.49%
90 dager$ 0--

Hva er Shikoku (SHIK)

SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Shikoku (SHIK) Ressurs

Offisiell nettside

Shikoku Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shikoku (SHIK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shikoku (SHIK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shikoku.

Sjekk Shikokuprisprognosen nå!

SHIK til lokale valutaer

Shikoku (SHIK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shikoku (SHIK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shikoku (SHIK)

Hvor mye er Shikoku (SHIK) verdt i dag?
Live SHIK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHIK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHIK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shikoku?
Markedsverdien for SHIK er $ 1.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIK?
Den sirkulerende forsyningen av SHIK er 945.92T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIK ?
SHIK oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIK?
SHIK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHIK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIK er -- USD.
Vil SHIK gå høyere i år?
SHIK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:10:36 (UTC+8)

Shikoku (SHIK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.