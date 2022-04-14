Shih Tzu (SHIH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shih Tzu (SHIH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shih Tzu (SHIH) Informasjon SHIH TZU project is a meme based that has determined to pursue NFT artwork focused based on animal lover artist and advocate of animal rights including supporting animal shelter and animal with disability shelter. Offisiell nettside: https://shihtzu.co Kjøp SHIH nå!

Shih Tzu (SHIH) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 104.71K
Total forsyning: $ 1,000.00T
Sirkulerende forsyning: $ 1,000.00T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 104.71K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Shih Tzu (SHIH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shih Tzu (SHIH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIHs tokenomics, kan du utforske SHIH tokenets livepris!

