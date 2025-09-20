Shido DEX (SHDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00010182 24 timer høy $ 0.00010281 All Time High $ 0.00058778 Laveste pris $ 0.00001313 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.94% Prisendring (7D) +34.26%

Shido DEX (SHDX) sanntidsprisen er $0.00010183. I løpet av de siste 24 timene har SHDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010182 og et toppnivå på $ 0.00010281, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHDX er $ 0.00058778, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001313.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHDX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og +34.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shido DEX (SHDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 418.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.02M Opplagsforsyning 4.11B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shido DEX er $ 418.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHDX er 4.11B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.02M.