Shibussy (SHIBUSSY) tokenomics

Shibussy (SHIBUSSY) Informasjon SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project. Offisiell nettside: https://www.shibussy.com Teknisk dokument: https://www.shibussy.com#whitepaper Kjøp SHIBUSSY nå!

Shibussy (SHIBUSSY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shibussy (SHIBUSSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 77.20K $ 77.20K $ 77.20K Total forsyning: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B Sirkulerende forsyning: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.20K $ 77.20K $ 77.20K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shibussy (SHIBUSSY) pris

Shibussy (SHIBUSSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shibussy (SHIBUSSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIBUSSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIBUSSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIBUSSYs tokenomics, kan du utforske SHIBUSSY tokenets livepris!

SHIBUSSY prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIBUSSY kan være på vei? Vår SHIBUSSY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIBUSSY tokenets prisforutsigelse nå!

