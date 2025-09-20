Dagens Shibussy livepris er 0.0000019 USD. Spor prisoppdateringer for SHIBUSSY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIBUSSY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shibussy livepris er 0.0000019 USD. Spor prisoppdateringer for SHIBUSSY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIBUSSY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SHIBUSSY

SHIBUSSY Prisinformasjon

SHIBUSSY teknisk dokument

SHIBUSSY Offisiell nettside

SHIBUSSY tokenomics

SHIBUSSY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Shibussy Logo

Shibussy Pris (SHIBUSSY)

Ikke oppført

1 SHIBUSSY til USD livepris:

--
----
-4.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Shibussy (SHIBUSSY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:03:45 (UTC+8)

Shibussy (SHIBUSSY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000019
$ 0.0000019$ 0.0000019
24 timer lav
$ 0.0000020
$ 0.0000020$ 0.0000020
24 timer høy

$ 0.0000019
$ 0.0000019$ 0.0000019

$ 0.0000020
$ 0.0000020$ 0.0000020

$ 0.00003745
$ 0.00003745$ 0.00003745

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-4.63%

-19.17%

-19.17%

Shibussy (SHIBUSSY) sanntidsprisen er $0.0000019. I løpet av de siste 24 timene har SHIBUSSY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000019 og et toppnivå på $ 0.0000020, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIBUSSY er $ 0.00003745, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIBUSSY endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -4.63% over 24 timer og -19.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shibussy (SHIBUSSY) Markedsinformasjon

$ 85.68K
$ 85.68K$ 85.68K

--
----

$ 85.68K
$ 85.68K$ 85.68K

45.00B
45.00B 45.00B

44,999,882,076.11169
44,999,882,076.11169 44,999,882,076.11169

Nåværende markedsverdi på Shibussy er $ 85.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIBUSSY er 45.00B, med en total tilgang på 44999882076.11169. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.68K.

Shibussy (SHIBUSSY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shibussy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shibussy til USD ble $ -0.0000008708.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shibussy til USD ble $ -0.0000009036.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shibussy til USD ble $ +0.0000005009187350062511.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.63%
30 dager$ -0.0000008708-45.83%
60 dager$ -0.0000009036-47.56%
90 dager$ +0.0000005009187350062511+35.80%

Hva er Shibussy (SHIBUSSY)

SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Shibussy (SHIBUSSY) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Shibussy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shibussy (SHIBUSSY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shibussy (SHIBUSSY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shibussy.

Sjekk Shibussyprisprognosen nå!

SHIBUSSY til lokale valutaer

Shibussy (SHIBUSSY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shibussy (SHIBUSSY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIBUSSY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shibussy (SHIBUSSY)

Hvor mye er Shibussy (SHIBUSSY) verdt i dag?
Live SHIBUSSY prisen i USD er 0.0000019 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHIBUSSY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHIBUSSY til USD er $ 0.0000019. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shibussy?
Markedsverdien for SHIBUSSY er $ 85.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIBUSSY?
Den sirkulerende forsyningen av SHIBUSSY er 45.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIBUSSY ?
SHIBUSSY oppnådde en ATH-pris på 0.00003745 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIBUSSY?
SHIBUSSY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHIBUSSY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIBUSSY er -- USD.
Vil SHIBUSSY gå høyere i år?
SHIBUSSY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIBUSSY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:03:45 (UTC+8)

Shibussy (SHIBUSSY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.