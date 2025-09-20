Shibussy (SHIBUSSY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000019 $ 0.0000019 $ 0.0000019 24 timer lav $ 0.0000020 $ 0.0000020 $ 0.0000020 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000019$ 0.0000019 $ 0.0000019 24 timer høy $ 0.0000020$ 0.0000020 $ 0.0000020 All Time High $ 0.00003745$ 0.00003745 $ 0.00003745 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -4.63% Prisendring (7D) -19.17% Prisendring (7D) -19.17%

Shibussy (SHIBUSSY) sanntidsprisen er $0.0000019. I løpet av de siste 24 timene har SHIBUSSY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000019 og et toppnivå på $ 0.0000020, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIBUSSY er $ 0.00003745, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIBUSSY endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -4.63% over 24 timer og -19.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shibussy (SHIBUSSY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 85.68K$ 85.68K $ 85.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.68K$ 85.68K $ 85.68K Opplagsforsyning 45.00B 45.00B 45.00B Total forsyning 44,999,882,076.11169 44,999,882,076.11169 44,999,882,076.11169

Nåværende markedsverdi på Shibussy er $ 85.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIBUSSY er 45.00B, med en total tilgang på 44999882076.11169. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.68K.