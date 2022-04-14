Shibmas (SMAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shibmas (SMAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shibmas (SMAS) Informasjon Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas Offisiell nettside: https://www.shibmas.com Kjøp SMAS nå!

Shibmas (SMAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shibmas (SMAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.99K $ 6.99K $ 6.99K Total forsyning: $ 995.80M $ 995.80M $ 995.80M Sirkulerende forsyning: $ 995.80M $ 995.80M $ 995.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.99K $ 6.99K $ 6.99K All-time high: $ 0.0003527 $ 0.0003527 $ 0.0003527 All-Time Low: $ 0.0000031 $ 0.0000031 $ 0.0000031 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shibmas (SMAS) pris

Shibmas (SMAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shibmas (SMAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMASs tokenomics, kan du utforske SMAS tokenets livepris!

SMAS prisforutsigelse Vil du vite hvor SMAS kan være på vei? Vår SMAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SMAS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!