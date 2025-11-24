Shibaverse pris i dag

Sanntids Shibaverse (VERSE) pris i dag er $ 0.00008628, med en 2.08% endring de siste 24 timene. Nåværende VERSE til USD konverteringssats er $ 0.00008628 per VERSE.

Shibaverse rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 69,626, med en sirkulerende forsyning på 807.00M VERSE. I løpet av de siste 24 timene VERSE har den blitt handlet mellom $ 0.0000842(laveste) og $ 0.00008716 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.067416, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006525.

Kortsiktig har VERSE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -20.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Shibaverse (VERSE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Shibaverse er $ 69.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERSE er 807.00M, med en total tilgang på 997500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.06K.