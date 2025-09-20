Shibavax (SHIBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00428638$ 0.00428638 $ 0.00428638 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) -6.53% Prisendring (7D) -6.53%

Shibavax (SHIBX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIBX er $ 0.00428638, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIBX endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -6.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shibavax (SHIBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.70K$ 123.70K $ 123.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 127.64K$ 127.64K $ 127.64K Opplagsforsyning 9.69B 9.69B 9.69B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shibavax er $ 123.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIBX er 9.69B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 127.64K.