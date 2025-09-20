ShibaDoge (SHIBDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.82% Prisendring (1D) -1.12% Prisendring (7D) -5.76% Prisendring (7D) -5.76%

ShibaDoge (SHIBDOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIBDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIBDOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIBDOGE endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, -1.12% over 24 timer og -5.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ShibaDoge (SHIBDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.37M$ 5.37M $ 5.37M Opplagsforsyning 115,708,659,120.76T 115,708,659,120.76T 115,708,659,120.76T Total forsyning 1.8424985390227152e+23 1.8424985390227152e+23 1.8424985390227152e+23

Nåværende markedsverdi på ShibaDoge er $ 3.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIBDOGE er 115,708,659,120.76T, med en total tilgang på 1.8424985390227152e+23. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.37M.