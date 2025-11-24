ShibaCoin pris i dag

Sanntids ShibaCoin (SHIC) pris i dag er $ 0.00000835, med en 0.69% endring de siste 24 timene. Nåværende SHIC til USD konverteringssats er $ 0.00000835 per SHIC.

ShibaCoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 798,596, med en sirkulerende forsyning på 95.75B SHIC. I løpet av de siste 24 timene SHIC har den blitt handlet mellom $ 0.00000815(laveste) og $ 0.0000084 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00004218, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000438.

Kortsiktig har SHIC beveget seg +0.31% i løpet av den siste timen og -13.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ShibaCoin (SHIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 798.60K$ 798.60K $ 798.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 798.60K$ 798.60K $ 798.60K Opplagsforsyning 95.75B 95.75B 95.75B Total forsyning 95,748,156,250.0 95,748,156,250.0 95,748,156,250.0

Nåværende markedsverdi på ShibaCoin er $ 798.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIC er 95.75B, med en total tilgang på 95748156250.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 798.60K.