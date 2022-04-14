Shiba Saga (SHIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shiba Saga (SHIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shiba Saga (SHIA) Informasjon At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project. Offisiell nettside: https://www.shibasaga.com/ Teknisk dokument: https://www.shibasaga.com/files/woofpaper.pdf Kjøp SHIA nå!

Shiba Saga (SHIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shiba Saga (SHIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.49K $ 95.49K $ 95.49K Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 280.08M $ 280.08M $ 280.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 681.88K $ 681.88K $ 681.88K All-time high: $ 0.785605 $ 0.785605 $ 0.785605 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003412 $ 0.0003412 $ 0.0003412 Lær mer om Shiba Saga (SHIA) pris

Shiba Saga (SHIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shiba Saga (SHIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIAs tokenomics, kan du utforske SHIA tokenets livepris!

SHIA prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIA kan være på vei? Vår SHIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIA tokenets prisforutsigelse nå!

