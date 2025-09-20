Shiba Saga Pris (SHIA)
-0.06%
-3.25%
+119.29%
+119.29%
Shiba Saga (SHIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIA er $ 0.785605, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIA endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og +119.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Shiba Saga er $ 120.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIA er 280.08M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 862.91K.
I løpet av i dag er prisendringen på Shiba Saga til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shiba Saga til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shiba Saga til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shiba Saga til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-3.25%
|30 dager
|$ 0
|+120.29%
|60 dager
|$ 0
|+141.28%
|90 dager
|$ 0
|--
At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.
Å forstå tokenomics bak Shiba Saga (SHIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIA tokenets omfattende tokenomics nå!
