Shiba Saga (SHIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.785605$ 0.785605 $ 0.785605 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -3.25% Prisendring (7D) +119.29% Prisendring (7D) +119.29%

Shiba Saga (SHIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIA er $ 0.785605, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIA endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og +119.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shiba Saga (SHIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 120.84K$ 120.84K $ 120.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 862.91K$ 862.91K $ 862.91K Opplagsforsyning 280.08M 280.08M 280.08M Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

