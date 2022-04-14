Shezmu (SHEZMU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shezmu (SHEZMU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shezmu (SHEZMU) Informasjon Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Offisiell nettside: https://shezmu.io/ Teknisk dokument: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu Kjøp SHEZMU nå!

Shezmu (SHEZMU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shezmu (SHEZMU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.73K $ 122.73K $ 122.73K Total forsyning: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Sirkulerende forsyning: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 131.30K $ 131.30K $ 131.30K All-time high: $ 45.17 $ 45.17 $ 45.17 All-Time Low: $ 0.02345406 $ 0.02345406 $ 0.02345406 Nåværende pris: $ 0.081815 $ 0.081815 $ 0.081815 Lær mer om Shezmu (SHEZMU) pris

Shezmu (SHEZMU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shezmu (SHEZMU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHEZMU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHEZMU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHEZMUs tokenomics, kan du utforske SHEZMU tokenets livepris!

