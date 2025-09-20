Shezmu (SHEZMU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.088527 $ 0.088527 $ 0.088527 24 timer lav $ 0.091148 $ 0.091148 $ 0.091148 24 timer høy 24 timer lav $ 0.088527$ 0.088527 $ 0.088527 24 timer høy $ 0.091148$ 0.091148 $ 0.091148 All Time High $ 45.17$ 45.17 $ 45.17 Laveste pris $ 0.02345406$ 0.02345406 $ 0.02345406 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -1.12% Prisendring (7D) -2.11% Prisendring (7D) -2.11%

Shezmu (SHEZMU) sanntidsprisen er $0.089616. I løpet av de siste 24 timene har SHEZMU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.088527 og et toppnivå på $ 0.091148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHEZMU er $ 45.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.02345406.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHEZMU endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -1.12% over 24 timer og -2.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shezmu (SHEZMU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 134.03K$ 134.03K $ 134.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 143.41K$ 143.41K $ 143.41K Opplagsforsyning 1.50M 1.50M 1.50M Total forsyning 1,600,306.684217996 1,600,306.684217996 1,600,306.684217996

Nåværende markedsverdi på Shezmu er $ 134.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHEZMU er 1.50M, med en total tilgang på 1600306.684217996. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.41K.