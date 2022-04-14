SHART (SHART) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SHART (SHART), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SHART (SHART) Informasjon SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go! Offisiell nettside: https://revshare.dev/token/2G4RMDbXu79f5Yff6fBjKgXknuGvrFCr7iYmiTKy3fVc Kjøp SHART nå!

SHART (SHART) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SHART (SHART), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.51K $ 67.51K $ 67.51K Total forsyning: $ 785.18M $ 785.18M $ 785.18M Sirkulerende forsyning: $ 785.18M $ 785.18M $ 785.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.51K $ 67.51K $ 67.51K All-time high: $ 0.00179487 $ 0.00179487 $ 0.00179487 All-Time Low: $ 0.00003747 $ 0.00003747 $ 0.00003747 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SHART (SHART) pris

SHART (SHART) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SHART (SHART) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHART tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHART tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHARTs tokenomics, kan du utforske SHART tokenets livepris!

