SHART (SHART) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00179487$ 0.00179487 $ 0.00179487 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -3.99% Prisendring (7D) -23.55% Prisendring (7D) -23.55%

SHART (SHART) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHART er $ 0.00179487, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHART endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -3.99% over 24 timer og -23.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SHART (SHART) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.35K$ 71.35K $ 71.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.35K$ 71.35K $ 71.35K Opplagsforsyning 785.18M 785.18M 785.18M Total forsyning 785,177,734.7271073 785,177,734.7271073 785,177,734.7271073

Nåværende markedsverdi på SHART er $ 71.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHART er 785.18M, med en total tilgang på 785177734.7271073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.35K.