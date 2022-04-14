SHARPEI (SHAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SHARPEI (SHAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SHARPEI (SHAR) Informasjon I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Offisiell nettside: https://www.sharpei.xyz/ Kjøp SHAR nå!

Markedsverdi: $ 788.12K
Total forsyning: $ 899.91M
Sirkulerende forsyning: $ 899.91M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 788.12K
All-time high: $ 0.00131441
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00087577

SHARPEI (SHAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SHARPEI (SHAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHARs tokenomics, kan du utforske SHAR tokenets livepris!

SHAR prisforutsigelse Vil du vite hvor SHAR kan være på vei? Vår SHAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHAR tokenets prisforutsigelse nå!

