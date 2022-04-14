Sharky Sharkx (SHARK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sharky Sharkx (SHARK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sharky Sharkx (SHARK) Informasjon $SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success. Offisiell nettside: https://shark-x.com/ Teknisk dokument: https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx Kjøp SHARK nå!

Sharky Sharkx (SHARK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sharky Sharkx (SHARK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.38K $ 15.38K $ 15.38K Total forsyning: $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M Sirkulerende forsyning: $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.38K $ 15.38K $ 15.38K All-time high: $ 0.00036528 $ 0.00036528 $ 0.00036528 All-Time Low: $ 0.00000905 $ 0.00000905 $ 0.00000905 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Sharky Sharkx (SHARK) pris

Sharky Sharkx (SHARK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sharky Sharkx (SHARK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHARK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHARK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHARKs tokenomics, kan du utforske SHARK tokenets livepris!

