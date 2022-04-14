Sharky Sharkx (SHARK) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Sharky Sharkx (SHARK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Sharky Sharkx (SHARK) Informasjon

$SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world.

With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success.

Offisiell nettside:
https://shark-x.com/
Teknisk dokument:
https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx

Sharky Sharkx (SHARK) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sharky Sharkx (SHARK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 15.38K
Total forsyning:
$ 998.42M
Sirkulerende forsyning:
$ 998.42M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 15.38K
All-time high:
$ 0.00036528
All-Time Low:
$ 0.00000905
Nåværende pris:
$ 0
Sharky Sharkx (SHARK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Sharky Sharkx (SHARK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SHARK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SHARK tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SHARKs tokenomics, kan du utforske SHARK tokenets livepris!

SHARK prisforutsigelse

Vil du vite hvor SHARK kan være på vei? Vår SHARK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.