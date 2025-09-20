Sharki (SHARKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00968663 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -4.70% Prisendring (7D) -10.59%

Sharki (SHARKI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHARKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHARKI er $ 0.00968663, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHARKI endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -4.70% over 24 timer og -10.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sharki (SHARKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.42K Opplagsforsyning 989.78M Total forsyning 989,782,511.2942909

Nåværende markedsverdi på Sharki er $ 47.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHARKI er 989.78M, med en total tilgang på 989782511.2942909. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.42K.