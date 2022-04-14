shark raptor rocket launcher (SRRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i shark raptor rocket launcher (SRRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

shark raptor rocket launcher (SRRL) Informasjon Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/H538xSX3ZzVWW9gq9d2Pz6m5eumPwDGvGLarKc1Hpump Kjøp SRRL nå!

shark raptor rocket launcher (SRRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for shark raptor rocket launcher (SRRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.90K $ 12.90K $ 12.90K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.90K $ 12.90K $ 12.90K All-time high: $ 0.00178876 $ 0.00178876 $ 0.00178876 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om shark raptor rocket launcher (SRRL) pris

shark raptor rocket launcher (SRRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak shark raptor rocket launcher (SRRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SRRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SRRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SRRLs tokenomics, kan du utforske SRRL tokenets livepris!

SRRL prisforutsigelse Vil du vite hvor SRRL kan være på vei? Vår SRRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SRRL tokenets prisforutsigelse nå!

