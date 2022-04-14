SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SharedStake Governance v2 (SGTV2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Informasjon SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Offisiell nettside: https://www.sharedstake.org/ Kjøp SGTV2 nå!

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SharedStake Governance v2 (SGTV2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.19K $ 33.19K $ 33.19K Total forsyning: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Sirkulerende forsyning: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.63K $ 108.63K $ 108.63K All-time high: $ 104.82 $ 104.82 $ 104.82 All-Time Low: $ 0.00636497 $ 0.00636497 $ 0.00636497 Nåværende pris: $ 0.01222058 $ 0.01222058 $ 0.01222058 Lær mer om SharedStake Governance v2 (SGTV2) pris

SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SharedStake Governance v2 (SGTV2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SGTV2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SGTV2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SGTV2s tokenomics, kan du utforske SGTV2 tokenets livepris!

SGTV2 prisforutsigelse Vil du vite hvor SGTV2 kan være på vei? Vår SGTV2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SGTV2 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!