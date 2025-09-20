SharedStake Governance v2 (SGTV2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 104.82$ 104.82 $ 104.82 Laveste pris $ 0.00636497$ 0.00636497 $ 0.00636497 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.42% Prisendring (7D) -4.42%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) sanntidsprisen er $0.01222058. I løpet av de siste 24 timene har SGTV2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SGTV2 er $ 104.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.00636497.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SGTV2 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.63K$ 108.63K $ 108.63K Opplagsforsyning 2.72M 2.72M 2.72M Total forsyning 8,889,445.74 8,889,445.74 8,889,445.74

Nåværende markedsverdi på SharedStake Governance v2 er $ 33.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SGTV2 er 2.72M, med en total tilgang på 8889445.74. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.63K.