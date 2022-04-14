SHAO (SHAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SHAO (SHAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SHAO (SHAO) Informasjon The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants. Offisiell nettside: https://app.shaolin.win/ Teknisk dokument: https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs Kjøp SHAO nå!

SHAO (SHAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SHAO (SHAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.73K $ 9.73K $ 9.73K Total forsyning: $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M Sirkulerende forsyning: $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.73K $ 9.73K $ 9.73K All-time high: $ 0.117264 $ 0.117264 $ 0.117264 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00031276 $ 0.00031276 $ 0.00031276 Lær mer om SHAO (SHAO) pris

SHAO (SHAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SHAO (SHAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHAOs tokenomics, kan du utforske SHAO tokenets livepris!

SHAO prisforutsigelse Vil du vite hvor SHAO kan være på vei? Vår SHAO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHAO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!