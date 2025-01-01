Shakey AI (SHAKEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shakey AI (SHAKEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shakey AI (SHAKEY) Informasjon Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases. Offisiell nettside: https://shakeyos.ai Teknisk dokument: https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf Kjøp SHAKEY nå!

Shakey AI (SHAKEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shakey AI (SHAKEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.02K $ 48.02K $ 48.02K Total forsyning: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M Sirkulerende forsyning: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.02K $ 48.02K $ 48.02K All-time high: $ 0.00220598 $ 0.00220598 $ 0.00220598 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shakey AI (SHAKEY) pris

Shakey AI (SHAKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shakey AI (SHAKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHAKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHAKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHAKEYs tokenomics, kan du utforske SHAKEY tokenets livepris!

