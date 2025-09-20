Shakey AI (SHAKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00220598 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -9.41%

Shakey AI (SHAKEY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHAKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHAKEY er $ 0.00220598, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHAKEY endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -9.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shakey AI (SHAKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.49K Opplagsforsyning 964.16M Total forsyning 964,158,653.658148

Nåværende markedsverdi på Shakey AI er $ 51.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHAKEY er 964.16M, med en total tilgang på 964158653.658148. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.49K.