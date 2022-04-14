Shaicoin (SHA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Shaicoin (SHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Shaicoin (SHA) Informasjon

Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded.

ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process

Offisiell nettside:
https://shaicoin.com/
Teknisk dokument:
https://shaicoin.com/files/whitepaper.pdf

Shaicoin (SHA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shaicoin (SHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 106.04K
$ 106.04K
Total forsyning:
$ 5.78M
$ 5.78M
Sirkulerende forsyning:
$ 2.91M
$ 2.91M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 210.33K
$ 210.33K
All-time high:
$ 1.9
$ 1.9
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.03641599
$ 0.03641599

Shaicoin (SHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Shaicoin (SHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SHA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SHAs tokenomics, kan du utforske SHA tokenets livepris!

SHA prisforutsigelse

Vil du vite hvor SHA kan være på vei? Vår SHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

