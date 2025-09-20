Dagens Shaicoin livepris er 0.0344769 USD. Spor prisoppdateringer for SHA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shaicoin livepris er 0.0344769 USD. Spor prisoppdateringer for SHA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shaicoin Logo

Shaicoin Pris (SHA)

Ikke oppført

1 SHA til USD livepris:

$0.0344769
+3.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Shaicoin (SHA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:20:00 (UTC+8)

Shaicoin (SHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03339968
24 timer lav
$ 0.03666703
24 timer høy

$ 0.03339968
$ 0.03666703
$ 1.9
$ 0
+0.18%

+3.08%

+50.34%

+50.34%

Shaicoin (SHA) sanntidsprisen er $0.0344769. I løpet av de siste 24 timene har SHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03339968 og et toppnivå på $ 0.03666703, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHA er $ 1.9, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHA endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +3.08% over 24 timer og +50.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shaicoin (SHA) Markedsinformasjon

$ 99.27K
--
$ 197.71K
2.90M
5,775,646.0
Nåværende markedsverdi på Shaicoin er $ 99.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHA er 2.90M, med en total tilgang på 5775646.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 197.71K.

Shaicoin (SHA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Shaicoin til USD ble $ +0.00102982.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Shaicoin til USD ble $ +1.8194517260.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Shaicoin til USD ble $ +1.7711525507.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Shaicoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00102982+3.08%
30 dager$ +1.8194517260+5,277.31%
60 dager$ +1.7711525507+5,137.22%
90 dager$ 0--

Hva er Shaicoin (SHA)

Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Shaicoin (SHA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Shaicoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shaicoin (SHA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shaicoin (SHA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shaicoin.

Sjekk Shaicoinprisprognosen nå!

SHA til lokale valutaer

Shaicoin (SHA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shaicoin (SHA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Shaicoin (SHA)

Hvor mye er Shaicoin (SHA) verdt i dag?
Live SHA prisen i USD er 0.0344769 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHA til USD er $ 0.0344769. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shaicoin?
Markedsverdien for SHA er $ 99.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHA?
Den sirkulerende forsyningen av SHA er 2.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHA ?
SHA oppnådde en ATH-pris på 1.9 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHA?
SHA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHA er -- USD.
Vil SHA gå høyere i år?
SHA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:20:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.