Shaicoin (SHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.03339968 24 timer høy $ 0.03666703 All Time High $ 1.9 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) +3.08% Prisendring (7D) +50.34%

Shaicoin (SHA) sanntidsprisen er $0.0344769. I løpet av de siste 24 timene har SHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03339968 og et toppnivå på $ 0.03666703, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHA er $ 1.9, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHA endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +3.08% over 24 timer og +50.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shaicoin (SHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 197.71K Opplagsforsyning 2.90M Total forsyning 5,775,646.0

Nåværende markedsverdi på Shaicoin er $ 99.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHA er 2.90M, med en total tilgang på 5775646.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 197.71K.