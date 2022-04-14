Shadow AI (SHADOAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shadow AI (SHADOAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shadow AI (SHADOAI) Informasjon The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community. Offisiell nettside: https://shadow-ai.pro/ Kjøp SHADOAI nå!

Shadow AI (SHADOAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shadow AI (SHADOAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.57K $ 8.57K $ 8.57K Total forsyning: $ 998.22M $ 998.22M $ 998.22M Sirkulerende forsyning: $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.68K $ 8.68K $ 8.68K All-time high: $ 0.00138371 $ 0.00138371 $ 0.00138371 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Shadow AI (SHADOAI) pris

Shadow AI (SHADOAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shadow AI (SHADOAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHADOAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHADOAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHADOAIs tokenomics, kan du utforske SHADOAI tokenets livepris!

