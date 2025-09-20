Sevilla Fan Token (SEVILLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.170245 24 timer høy $ 0.174856 All Time High $ 3.45 Laveste pris $ 0.16991 Prisendring (1H) -0.66% Prisendring (1D) -0.09% Prisendring (7D) -3.46%

Sevilla Fan Token (SEVILLA) sanntidsprisen er $0.171916. I løpet av de siste 24 timene har SEVILLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.170245 og et toppnivå på $ 0.174856, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEVILLA er $ 3.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.16991.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEVILLA endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -3.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 756.40K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.72M Opplagsforsyning 4.40M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sevilla Fan Token er $ 756.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SEVILLA er 4.40M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.72M.