SERO pris i dag

Sanntids SERO (SERO) pris i dag er $ 0.00197016, med en 4.36% endring de siste 24 timene. Nåværende SERO til USD konverteringssats er $ 0.00197016 per SERO.

SERO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 877,368, med en sirkulerende forsyning på 444.01M SERO. I løpet av de siste 24 timene SERO har den blitt handlet mellom $ 0.00186197(laveste) og $ 0.00199578 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.55192, mens tidenes laveste notering var $ 0.00149442.

Kortsiktig har SERO beveget seg +0.72% i løpet av den siste timen og -16.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SERO (SERO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 877.37K$ 877.37K $ 877.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Opplagsforsyning 444.01M 444.01M 444.01M Total forsyning 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

