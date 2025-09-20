Sentre (SNTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01124927, 24 timer høy $ 0.01135529. All Time High $ 0.053225. Laveste pris $ 0. Prisendring (1H) +0.00%, Prisendring (1D) -0.22%, Prisendring (7D) +10.29%

Sentre (SNTR) sanntidsprisen er $0.01132453. I løpet av de siste 24 timene har SNTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01124927 og et toppnivå på $ 0.01135529, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNTR er $ 0.053225, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNTR endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og +10.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sentre (SNTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.32M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 11.32M, Opplagsforsyning 999.94M, Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sentre er $ 11.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNTR er 999.94M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.32M.